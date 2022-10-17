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Общество17 октября 2022 17:20

В Пермском крае теплоходы отправились на зимнюю стоянку

Навигация на пассажирских линиях в этом году завершилась
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: архив "КП"

В Министерстве транспорта Пермского края сообщили, что внутренняя навигация на реках региона в этом году завершилась. За 6 месяцев теплоходы Москва-42, Москва-210, Карат, Салют и Штиль совершили 744 рейса и перевезли порядка 75 тысяч пассажиров.

- Суда отправляются на зимнюю стоянку, а мы машем им вслед и говорим: «До встречи в следующем сезоне!» - написали в Минтрансе.

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