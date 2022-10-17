В Перми осудили мужчину, который хотел подкупить судебного пристава

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мае 2022 года 46-летний пермяк предложил судебному приставу 100 тысяч рублей за то, что тот подменит документы на его арестованный автомобиль. Тем самым с машины был бы снят арест, и мужчина смог бы ей свободно пользоваться. Но судебный пристав, будучи человеком совестливым, рассказал о предложении пермяка куда следует, и при передаче денег предприимчивого мужчину скрутили ФСБшники.

Следователи возбудили на мужчину уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере" и вскоре состоялся суд. Пермяка приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 1 миллион рублей.

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