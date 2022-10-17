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Общество17 октября 2022 13:44

В Перми детей из семей мобилизованных собираются с 1 ноября кормить бесплатно

До конца года на эти цели выделят 1,3 миллиона рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Городские власти подготовили постановление о том, что детей из семей мобилизованных пермяков с 1 ноября будут кормить бесплатно. На их бесплатное питание в детсадах Перми до конца 2022 года планируется выделить субсидию в 1,3 миллиона рублей. На 2023 год субсидия предусматривается в размере 6,1 миллиона рублей.

Размер субсидий был определен исходя из размера стоимости питания, количества детей из семей мобилизованных и количества дней, когда им будет предоставлено бесплатное питание.

- Бесплатное питание предоставляется в виде дневного рациона питания исходя из рекомендуемых среднесуточных наборов для детей до 7 лет, - уточняется в проекте постановлении главы города Перми.