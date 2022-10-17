Фото: ВХЛ.

Мало кто ожидал такой прыти от пермских хоккеистов – «Молот» в красивом стиле сумел поочередно победить в рамках регулярного чемпионата ВХЛ две команды из Санкт-Петербурга.

Под руководством нового главного тренера Сергея Бердникова пермяки взяли вверх над «Динамо» - 4:1 (3:0, 1:1, 1:0), а затем «СКА-Нева» - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В «Молоте» забитыми шайбами во этом матче отметились: Шубин, Сероух, Манин и Зюзякин; у «армейцев» - Бучельников и Гурзанов.

Теперь пермяков ждет очередное турне по Сибири. В первом из четырех запланированных матчей «Молот» проведет против «Ермака». Встреча в Ангарске состоится 19 октября. (0+)

В сибирский вояж «Молот» отправится с еще одним новичком. Для усиления линии защиты Сергей Бердников призвал своего коллегу по тренерскому мостику в ХК «Арлан» Алексея Коледаева. Он будет готовить к матчам защитников пермской команды.

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