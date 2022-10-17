Минтербез Пермского края посоветовал пользователям ВКонтакте почистить «стену»

Пермяков призывают не лайкать и не репостить сомнительную информацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Простые правила в количестве четырех штук, которые помогут не осложнить жизнь, были опубликованы сегодня на странице краевого минтербеза в ВК. Согласно им, чтобы не стать экстремистом, следует: 1. избегать «пограничных тем». То есть не постить, не репостить и не лайкать материалы, которые потенциально могут быть опасны. Также рекомендуется избегать разговоров на тему религии, расовой и половой принадлежности.

- Помните, закон не понимает шуток. Все написанное воспринимается буквально, - написано в памятке.

2 совет – закрыть стену от возможности комментировать и отправлять посты от других пользователей, потому что «ваша страница - ваша собственность. За все, что на ней опубликовано, отвечаете вы». 3 совет - не лайкайте и не делайте репосты материалам сомнительного характера, потому что это может быть расценено, как их одобрение. А если высказали солидарность, значит, и будьте готовы понести ответственность.

4 совет – удалите весь сомнительный контент на своей странице, который может создать проблемы. Причем рекомендуется просмотреть не только свежие посты, но и многолетней давности.

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