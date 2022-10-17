В Перми из-за нарушений ликвидировали фонд помощи детям-инвалидам с ДЦП

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В Перми ликвидировали Фонд помощи детям-инвалидам с ДЦП «Сделаю шаг!» и исключили его из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщили в Орджоникидзевском районном суде.

С административным иском о ликвидации фонда обратилось Министерство юстиции РФ по Пермскому краю. Основанием для этого стало то, что организация не предоставила отчетность за 2020 и 2021 годы, а также не разместила ее в интернете.

За установленный срок нарушения устранены не были. В июле этого года президент организации сообщил об отсутствии ее деятельности и необходимости ликвидации. Суд удовлетворил иск Минюста в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило.