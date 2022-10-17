Прокуратура обязала отремонтировать Пермский и Чайковский шлюзы

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Пермская транспортная прокуратура проверила, как эксплуатируются судоходные гидротехнические сооружения Пермский и Чайковский шлюзы (ФБУ «Администрация «Камводпуть»). Выяснилось, что в нарушение закона о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта шлюзы имеют дефекты рабочих ворот, антикоррозионное покрытие местами нарушено, ремонтные работы так и не завершены.

В связи с этим начальника Чайковского шлюза привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководителю «Камводпуть» внесено представление об устранении нарушений. В итоге ремонтные работы возобновятся сразу после завершения навигационного периода.

За фактическим устранением нарушений установлен контроль, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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