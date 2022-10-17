В Пермском крае выпадет снег и похолодает до -5 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье на этой неделе средняя температура воздуха ожидается на2 градуса выше нормы, а количество осадков — в пределах нормы. Об этом сообщили специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 17 октября, в течение дня воздух прогреется до +6…+11 градусов. Во вторник, 18 октября, и в среду температура воздуха составит +5…+10 и +4…+9 градусов соответственно. Также пройдут небольшие и в отдельных районах умеренные дожди.

В четверг столбик термометра не поднимется выше +7 градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега. В пятницу начнется вторжение арктического воздуха с Баренцева моря. Ночью похолодает до −5 градусов, а днем потеплеет до +5. В отдельных районах пройдёт небольшой мокрый снег.

Кстати, сегодня власти Перми сообщили, что отменили новогодний фейерверк и выступления артистов, но ледовый городок на эспланаде и елка будут. С чем связано такое решение, читайте в нашем материале.

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