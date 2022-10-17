В Прикамье мужчину осудили за ложное сообщение о минировании

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Березниках наказали 46-летнего местного жителя за сообщение о якобы готовящемся взрыве. Об этом рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В июле этого года злоумышленник позвонил в службу «112» и заявил об угрозе минирования машины у жилого дома по улице Черепанова. Специальные службы города незамедлительно выехали на место, однако представляющих опасность предметов не обнаружили.

Личность звонившего была установлена. Им оказался мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. Злоумышленник пояснил, что сделал ложное заявление, потому что ему было интересно, как сработают службы города.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.