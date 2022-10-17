Автобусы №22, 23, 32 и 58 в Перми вернулись на привычные маршруты

Фото: фотоархив "КП"

С 16 октября автобусы №22, 23, 32 и 58 стали ездить привычными для жителей Перми маршрутами. В воскресенье наконец-то открыли движение по улице Цимлянской – от Делегатской до Восточного обхода, которое было временно закрыто из-за строительства развязки.

Как сообщили в гортрансе, сейчас автобусы №22 вновь курсируют от остановки «Пермский военный институт» до остановки «Микрорайон Васильевка». Маршрут №23 следует сообщением «Деревня Голованово – Банная гора», а 58-й продлили до микрорайона Васильевка.

Автобусы маршрута №32 вернулись к единой трассе следования – от микрорайона Васильевка через Лёвшино до центрального рынка.

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