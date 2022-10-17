Житель Прикамья во время застолья выстрелил в знакомого из ружья

Фото: Иван Макеев

В Александровске 40-летний местный житель застрелил 44-летнего знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 14 октября мужчины вместе выпивали спиртное. Во время застолья хозяин дома показал собутыльнику незаконно хранящееся у него ружье.

После между знакомыми возникла ссора, в ходе которой гость схватился за оружие и выстрелил в знакомого. Затем обвиняемый похитил из карманов погибшего не менее 20 тысяч рублей и скрылся.

Подозреваемый в убийстве был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

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