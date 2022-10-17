В Пермском крае коллекторы шантажировали учителя фейковыми порноснимками

Должница не выдержала психологического давления коллекторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллекторы из Удмуртской республики удивили опытных пермских судебных приставов своими методами работы с должниками. Так, они решили воздействовать на совесть должницы через учительницу ее 9-летней дочери.

– Причем педагог не была созаемщиком, поручителем или родственницей должницы, - рассказали нам в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. – Тем не менее коллекторы разместили в социальной сети фотографию педагога порнографического характера, обработанную в фотошопе, с непристойными надписями. На ней учительница призывала всех неравнодушных помочь семье ребенка деньгами. Внизу был текст, что и сама она готова оказать любую помощь, в том числе и сексуального характера. Кроме того, коллекторы писали педагогу в мессенджерах, угрожая распространить негативную информацию.

Должница изощренных методов воздействия не выдержала и обратилась за помощью в правоохранительные органы. В ходе административного расследования было собрано достаточно доказательств грубых нарушений коллекторами ООО «Прогресс-сервис» норм федерального законодательства, выразившихся в оказании психологического давления, использовании выражений и совершении действий, унижающих честь и достоинство лица, не имеющего никакого отношения к чужому долгу.

В отношении юрлица был составлен административный протокол по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Организация постановление ГУФССП России по Пермскому краю дважды пыталось оспорить, мол, номер телефона, с которого звонили и писали коллекторы, не принадлежит им, но безуспешно.

За неоднократные факты нарушений действующего законодательства ООО «Прогресс-сервис» исключили из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

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