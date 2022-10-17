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Общество17 октября 2022 4:55

В Пермском крае ожидаются заморозки до -5 и снег

Причина похолодания – циклон с Баренцова моря
Екатерина Яганова
Снега ожидаются во второй половине недели.

Снега ожидаются во второй половине недели.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Похолодание синоптики ГИС-центра ПГНИУ прогнозируют уже в среду.

- С 19 октября ожидается вторжение умеренно холодного воздуха на европейскую территорию России с Баренцова моря. Циклон будет двигаться с Поволжья на Урал.

Чего ждать от циклона жителям Пермского края? Заморозки ночью до -5 градусов и осадки в виде мокрого снега. Днем будет чуть теплее: столбик термометра будет колебаться от 0 до +5 градусов. Срочно все утепляемся!

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