На этой неделе в Перми без воды останутся десятки домов

В Перми снова отключают холодную воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На грядущей неделе «Новогор-Прикамье» вновь будет отключать холодное водоснабжение в домах пермяков. Так, в понедельник, 17 октября, воды не будет в домах по улице Казахская, 102, 104; Ленина, 53; Осинская, 7; Аксайская, 4; Домостроительная, 43; Петропавловская, 77-93 (нечетные); Советская, 104.

В среду, 19 октября, воду отключат в пяти домах по улице Карпинского.

В пятницу, 21 октября, живительной влаги не будет в домах по улицам Кавказская, Макеевский, Менжинского, Таганрогская, Таймырская, Фрунзе.

В воскресенье, 23 октября, без воды останутся жители домов на улицах Братская, Зеленогорская, Зеленогорская 2-я, 1 Казахская, Кемеровская, Красноуфимская, Лихвинская, Осокинская, Сахалинская, Узбекская и Южноуральская. Список адресов стоит уточнять на сайте «Новогора».

Причина отключений водоснабжения - ремонтные и восстановительные работы.

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