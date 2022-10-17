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Спорт17 октября 2022 2:58

«Амкар» после ничьи с «Новосибирском» вышел на второе место

Пермяки добились ничейного результата на поле соперника
Павел Шатров
Фото: ФК «Новосибирск»

Фото: ФК «Новосибирск»

Все мячи в матче 13-го тура Второй лиги в Новосибирске были забиты в его первой половине. Сначала отличились хозяева поля – в составе «Новосибирска» мяч на 11-й минуте забил Житнев.

Пермяки отыгрались уже через 14 минут, когда атаку «Амкара» точным ударом завершил капитан команды Тюкалов.

Настойчивые гости могли вырвать победу, но футбольная фортуна на этот раз оказалась на стороне хозяев поля. В итоге, ничья – 1:1.

После этого матча «Амкар» поднялся на вторую позицию турнирной таблицы Группы 4. Их опережает на два очка «Тюмень».

В следующем матче 23 октября «Амкар» будет принимать «Зенит-Ижевск». (0+)

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