В Пермском крае нашли мертвым пропавшего 32-летнего рыбака

Погибший Станислав. Фото: Поисковый отряд Регион59

- Найден, погиб, выражаем соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда "Регион59-поиск пропавших людей" к записи о пропавшем рыбаке.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, двое рыбаков - 32-летний Станислав и 34-летний Владимир ушли на рыбалку под Очер, в район острова, и пропали. Через два дня на поиски мужчин отправились волонтеры.

Вечером 2 октября нашли 34-летнего Владимира, к несчастью, мужчина был мертв. А спустя почти две недели нашли и 32-летнего Станислава, он также был мертвым. Что стало причиной трагедии, выясняют следователи.

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