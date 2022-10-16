Пермские волонтеры начали проводить в школах уроки безопасности

Фото предоставлено волонтерами поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей»

Учебный год в самом разгаре, и маленькие пермяки во всю штудируют учебники, получая новые знания и навыки. Волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» также подключились к процессу обучения и начали проводить профилактические уроки безопасности.

На них детей учат тому, как нужно себя вести с незнакомыми людьми, которые предлагают купить сладости или прокатить на машине и что делать, если вы повстречались с подозрительным незнакомцем в подъезде. Также волонтеры объясняют, где нельзя гулять и играть и можно ли по внешним признакам отличить хорошего человека от злодея.

Занятия уже прошли в пермских школах, а также в нескольких учебных заведениях Прикамья. Как рассказала «Комсомолке» руководитель поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» Александра Красильникова, такие уроки крайне необходимы для детей.

- Не дай Бог, чтобы детям пришлось применять полученные знания на практике, но, к сожалению, преступления в отношении детей все же происходят, поэтому наши уроки очень важны и полезны для ребят, - рассказала Красильникова.

Александра Красильникова добавила, что уроки безопасности волонтеры будут проводить весь учебный год. Пока они рассчитаны только на детей начальных и средних классов, но вскоре волонтеры будут преподавать «уроки безопасного интернета». Они рассчитаны на детей как начальных, так и старших классов, а также студентов училищ.

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