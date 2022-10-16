В Перми нашли мертвым пропавшего месяц назад мужчину

Фото: личная страница мужчины в соцсетях
- Найден, погиб, выражаем соболезнование родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к записи о пропавшем 38-летнем Дмитрии М.
Напомним, Дмитрий проживал в Орджоникидзевском районе и пропал еще в середине сентября. Как рассказывала сестра мужчины, в последний раз она созванивалась с ним 15 сентября, и с тех пор он перестал выходить на связь.
К несчастью, 16 октября поисковики сообщили грустную весть. Что стало причиной смерти Дмитрия и где обнаружили его тело, не сообщается.
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