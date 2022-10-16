После 21 октября в Прикамье ожидается первый снег

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В третьей декаде октября в Пермском крае выпадет первый снег. Об этом со ссылкой на специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает издание Business-class.

В понедельник, 17 октября, ожидается небольшое потепление с дневной температурой до +10 градусов. Во вторник, 18 октября, в Прикамье пройдут небольшие дожди, и температур воздуха составит порядка + 7 градусов, но дальше начнется изменение характера погоды. По предварительному прогнозу, после 21 октября в Пермском крае выпадет первый снег, а в северных и восточных районах края установится временный снежный покров.

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