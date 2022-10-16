На пожаре в Пермском крае погибли двое мужчин

Фото предоставлено источнимком "КП-Пермь"

В воскресенье, 16 октября, около 13.00 в частном доме по улице Ириловская набережная в Кунгуре произошел пожар. На место приехали оперативные службы. К сожалению, во время тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин.

- Одному из погибших было 45 лет, личность второго мужчины устанавливается, также специалисты выясняют причину пожара, - сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

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