Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 октября 2022 12:44

На пожаре в Пермском крае погибли двое мужчин

Пожар вспыхнул в частном доме
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено источнимком "КП-Пермь"

Фото предоставлено источнимком "КП-Пермь"

В воскресенье, 16 октября, около 13.00 в частном доме по улице Ириловская набережная в Кунгуре произошел пожар. На место приехали оперативные службы. К сожалению, во время тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин.

- Одному из погибших было 45 лет, личность второго мужчины устанавливается, также специалисты выясняют причину пожара, - сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В микрорайоне Ива в Перми загорелась машина скорой помощи

К счастью, обошлось без жертв (Подробнее...)