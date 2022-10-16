За сутки коронавирусом заболели 405 жителей Прикамья

Фото: архив "КП"
За минувшие сутки коронавирусом заболели 405 жителей Пермского края. Больше всего заболевших традиционно в Перми - 125 человек. В краевом Роспотребнадзоре сообщают, что с начала пандемии и на 16 октября в Пермском крае подтверждено 440278 случаев заражения, а за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».
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