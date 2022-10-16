Губернатор Пермского края встретился с мобилизованными в Тюмени

Фото: https://t.me/mahonin59

Губернатор Пермского края продолжает встречаться с мобилизованными земляками в учебных центрах. Недавно он посетил бойцов в Елани, а после отправился в Тюмень.

«Обстановка боевая, порядок. Поговорил с командиром части, рассказал, как идет подготовка. Пообщались с пермяками, люди сказали, что полностью всем укомплектованы. Понятно, что есть озабоченность, как будут поддержаны семьи пермяков, поэтому договорились подумать о дополнительных мерах поддержки», – отметил губернатор.

Фото: https://t.me/mahonin59

Напомним, что во время поездки в Елань мобилизованные прикамцы задали губернатору вопросы по поводу кредитных каникул и помощи их семьям. Дмитрий Махонин в свою очередь выслушал каждого бойца, помощники губернатора записали их номера телефонов, чтобы адресно отработать каждую проблему. Дмитрий Махонин подчеркнул, что постоянно находится на связи с командиром части, чтобы оперативно решать возникающие у мобилизованных земляков вопросы.

Кроме этого, вчера в учебные центры Елани и Тюмени доставили гуманитарный груз из Перми. Прикамцам привезли по несколько тысяч комплектов термобелья, пар берцев, аптечек, а также консервы и специальные наборы для мобилизованных медиков. Поставка гуманитарных грузов для наших бойцов будет продолжаться.

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