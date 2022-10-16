В микрорайоне Ива в Перми загорелась машина скорой помощи

Фото: t.me/chp_59_perm

Днем в воскресенье, 16 октября, на дороге в микрорайоне Ива загорелась машина скорой помощи. Видео с произошедшим опубликовали в соцсетях. Как сообщают очевидцы, пожарные приехали очень быстро, но огонь был такой силы, что машина сгорела почти дотла.

Информация о пострадавших уточняется.

UPD: Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, машина загорелась прямо на ходу. К счастью, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru