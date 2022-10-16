Банк «Открытие»: более половины россиян ожидают роста цен на жилье в ближайшие полгода

Больше половины россиян (51%) полагают, что в ближайшие полгода цены на недвижимость будут расти. 29% по-прежнему считают рынок недвижимости привлекательным для инвестиций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

По мнению россиян, наибольший рост стоимости квадратных метров произойдет в сегменте новостроек – так считают 59% опрошенных россиян и 56% москвичей.

22% опрошенных считают, что цены на недвижимость в новостройках в ближайшие полгода вырастут на 15% и более. Еще 37% ожидают роста цен на 5-15%. При этом 13% респондентов ожидают удешевления жилья в новостройках на 5-15%. По мнению 6%, цены снизятся еще сильнее – на 15% и более. 12% полагают, что цены на жилье в новостройках в ближайшие полгода не изменятся. 9% затруднились дать свой прогноз.

Также более половины респондентов (52%) ожидают роста цен на относительно новое вторичное жилье не старше 5 лет. Из них 17% ожидают, что цены вырастут на 15% и более, а еще 35% - менее значительный рост цен, на 5-15%. Каждый пятый респондент (20%) полагает, что цены на такое жилье в ближайшие полгода начнут снижаться. По мнению 18%, цены не изменятся, а 10% затруднились с ответом.

47% россиян ожидают роста цен и на вторичное жилье старше 5 лет: по мнению 13%, он составит 15% и более, 34% полагают, что от 5 до 15%. Почти четверть опрошенных (23%) ждут снижения цен на такое жилье. По мнению 20%, цены не изменятся. 10% затрудняются ответить.

* Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.