Студенты пермского техникума написали письма мобилизованным землякам

Фото: t.me/permpriziv

В поддержку мобилизованных жителей Прикамья студенты Пермского техникума имени Изгагина написали письма. Учащиеся выразили слова благодарности за возможность жить, учиться и спокойно спать по ночам, не страшась за свою безопасность.

"Уважаемые солдаты, в это нелегкое время мы бы хотели поддержать вас и выразить благодарность за то, что вы защищаете нас и нашу Родину, сдерживая и побеждая врагов. Мы все очень переживаем за вас и хотим, чтобы каждый вернулся к своей семье в целости и сохранности", - написали студенты.

Фото: t.me/permpriziv

Фото: t.me/permpriziv

Фото: t.me/permpriziv

Фото: t.me/permpriziv

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