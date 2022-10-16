В Перми с начала года 760 питомцев муниципального приюта обрели новых хозяев

Фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

С начала года сотрудники муниципального приюта отловили с улиц Перми 877 бродячих животных, еще 148 принесли сами хозяева. На сегодняшний день новый дом обрели 760 питомцев - 523 взрослых собаки, 237 кошек и щенков.

Напомним, в муниципальном приюте можно найти себе четвероного друга и забрать его бесплатно. Для этого необходимо взять с собой лишь паспорт и поводок. Также животное можно выбрать по фотографии – список постояльцев муниципальных приютов размещен на официальном сайте приюта и в официальной группе «ВКонтакте».

Информацию о безнадзорных собаках необходимо направлять по почте otlov.perm@mail.ru или диспетчеру по телефону: 8-952-33-21-220.

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