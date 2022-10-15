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Общество15 октября 2022 12:36

Губернатор Пермского края приехал в Елань для встречи с мобилизованными

Бойцы рассказали ему о существующих проблемах
Анна Маркова
Дмитрий Махонин в Елани. Фото: тг-канал "Прикамские витязи".

Дмитрий Махонин в Елани. Фото: тг-канал "Прикамские витязи".

Губернатор Дмитрий Махонин прибыл в Елань, чтобы встретиться с мобилизованными бойцами из Пермского края.

- Нам с ребятами удалось напрямую пообщаться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, - сообщается в телеграм-канале «Прикамские витязи». - Озвучили ему актуальные проблемы, связанные с учебным процессом и боевой подготовкой.

По словам мобилизованных, Махонин сообщил, что пытается помочь, но есть различные нюансы, которые нужно решить с Министерством обороны, регион мог помогать своим бойцам.

Губернатор в социальных сетях рассказал, что больше всего волновало мобилизованных и какие были вопросы:

"Больше всего по предоставлению кредитных каникул, помощи семьям тех, кого мобилизовали. На месте записывали номера телефонов, чтобы адресно отработать каждую проблему. Также договорились, что все, кто не успел обратиться сегодня, подготовят свои запросы и пожелания, опишут проблемы и укажут контакты. Командиры взводов передадут их нам".

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