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Общество15 октября 2022 10:04

После объявления частичной мобилизации в Прикамье стали чаще жениться

ЗАГСы регистрируют по 200 пар в день
Анна Маркова
В день в Прикамье женятся по 200 пар.

В день в Прикамье женятся по 200 пар.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае стали чаще жениться, ежедневно ЗАГСы регистрируют по 200 – 250 пар. Об этом рассказала Елена Еронина, председатель комитета ЗАГС по Пермскому краю.

Свадебный бум случился после объявления частичной мобилизации в стране. Большинство браков регистрируются в день подачи заявления. Это в три раза больше, чем за также период прошлого года. Количество браков, зарегистрированных по ускоренной процедуре, с начала года выросло на 11%.

Кстати, недавно мы рассказали о таком случае, когда утром 5 октября парень получил справку о мобилизации, вечером они расписались в ЗАГСе, а 6-го в пять утра Дима уже садился в поезд, чтобы ехать в Новосибирск на военные сборы.

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