В Перми женщина подожгла дом, чтобы убить свою дочь

Дом почти полностью сгорел. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Перми мать попыталась убить свою дочь. Она подожгла дом, в котором она находилась. Подробности преступления рассказали в СКР по Пермскому краю.

9 октября пьяная мать поссорилась со своей 30-летней дочерью, чтобы расправиться с ней, она подожгла свой дом, в микрорайоне Висим. Находящаяся внутри дома дочь получила ожоги.

Пожар потушили спасатели, а медики оказали помощь пострадавшей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушении на убийство», женщина арестована.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены и проводятся необходимые экспертизы, - сообщает СКР по Пермскому краю.