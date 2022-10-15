Пермские волонтеры объявили акцию «Письмо солдату»

Ребята написали письма бойцам. Фото: Ольга Решетова.

В Перми продолжается сбор гуманитарной помощи мобилизованным и добровольцам. Организаторы центра сбора гуманитарки «Молот» объявили акцию «Письмо солдату». Они предлагают написать детям и взрослым письма, нарисовать рисунки и сложить их треугольником.

- Подпишите имя, возраст, город, школу, - говорит Ольга Решетова. - Будем вкладывать в индивидуальные пакеты ребятам. У нас уже есть около 30 писем.

Принести треугольники модно по адресу Екатерининская, 76, второй этаж.

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