Глава Ординского округа Пермского края передал свою премию в поддержку мобилизованным

Александр Мелёхин призвал коллег направить премии в помощь мобилизованным. Фото: соцсети Александра Мелёхина.

Глава Ординского муниципального округа Пермского края Александр Мелёхин на своей странице в социальной сети рассказал, что свою федеральную премию за успехи в работе в 2021 году он передаст мобилизованным.

- Рад, что работа администрации Ординского муниципального округа была высоко оценена и отмечена, горжусь командой, - сообщил Александр Мелёхин. - Но с прошлого года многое поменялось. Поэтому эту премию я отправлю в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения, который собирает пожертвования для беженцев и помощи семьям мобилизованных. Призываю своих коллег поступить также. Уверен меня поддержат.

Напомним, что в Прикамье открылся Единый центр для помощи семьям мобилизованных. Обратиться в Единый центр можно по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 210.

Он будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Также можно позвонить по телефонам:+7 (342) 236-82-29 и +7 (342) 236-79-92.

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