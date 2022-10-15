В сентябре спрос на бытовую технику в Перми вырос в два раза

Пермяки стали чаще покупать бытовую технику.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пермяки чаще стали покупать бытовую технику, она стала востребована в два раза больше, если сравнивать с сентябрем прошлого года. Такие данные приводит онлайн-гипермаркет.
Пермяки покупают электроплиты, чайники, фены, утюги, кофеварки и другие нужные в быту приборы. В целом по стране, спрос на покупку бытовой техники вырос в 2,5 раза.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru.
Читать также
Первая фура с гуманитарной помощью уехала к мобилизованным пермякам в Елань и Тюмень
Бойцам везут три тысячи аптечек, термобелье и сладости (Подробнее...)