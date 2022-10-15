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Общество15 октября 2022 4:56

В сентябре спрос на бытовую технику в Перми вырос в два раза

Специалисты сравнили его с сентябрем прошлого года
Анна Маркова
Пермяки стали чаще покупать бытовую технику.

Пермяки стали чаще покупать бытовую технику.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пермяки чаще стали покупать бытовую технику, она стала востребована в два раза больше, если сравнивать с сентябрем прошлого года. Такие данные приводит онлайн-гипермаркет.

Пермяки покупают электроплиты, чайники, фены, утюги, кофеварки и другие нужные в быту приборы. В целом по стране, спрос на покупку бытовой техники вырос в 2,5 раза.

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