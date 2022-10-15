В сентябре спрос на бытовую технику в Перми вырос в два раза

Пермяки стали чаще покупать бытовую технику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пермяки чаще стали покупать бытовую технику, она стала востребована в два раза больше, если сравнивать с сентябрем прошлого года. Такие данные приводит онлайн-гипермаркет.

Пермяки покупают электроплиты, чайники, фены, утюги, кофеварки и другие нужные в быту приборы. В целом по стране, спрос на покупку бытовой техники вырос в 2,5 раза.

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