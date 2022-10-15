В Перми на Восточном обходе движение ограничено до 15 октября

Рабочи продолжают ремонт Восточного обхода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Восточном обходе ограничения движения продлили до 15 октября. Рассказали в департаменте транспорта Перми со ссылкой на Дирекцию дорожных концессий. В связи с этим автобусы № 22, 23, 32 и 58 будут идти по измененным маршрутам. Строители делают все возможное, чтобы завершить работы быстрее.

Кстати, в центре Перми планируют выделить новую тарифную зону платной парковки и повысить стоимость до 30 рублей. Напомним, сейчас час парковки в центре стоит 20 рублей. Повышение возможно произойдет в ноябре.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru