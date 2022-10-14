С начала октября мошенники обманули жителей Прикамья на 4,5 млн рублей

За две недели мошенники обманули жителей Прикамья на 4,5 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

За две недели октября телефонные мошенники обманули жителей региона на 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

От действий злоумышленников пострадал не один десяток человек. Большинство из них — пожилые люди. С начала месяца удалось установить личности четырех мошенников. Аферисты действовали по известной схеме «Ваш родственник попал в беду».

В ведомстве призвали прикамцев не доверять звонкам от незнакомцев. Прежде чем передавать им деньги, следует уточнить у своих близких, действительно ли они нуждаются в помощи. Пострадавших от действий мошенников просят звонить на «02».

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