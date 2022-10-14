Пермских школьников подготовят к поступлению в вузы и техникумы адресно

Фото: министерство образования и науки Пермского края.

С 27 по 30 октября в Перми пройдет 24-я межрегиональная выставка-форум учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера». Впервые после начала пандемии она состоится в очном формате – на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» (шоссе Космонавтов, 59; вход свободный). На сайте мероприятия уже сейчас можно найти карточки с информацией о вузах, учреждениях среднего профобразования (СПО) и предприятиях, программу форума, а также пройти профориентационное тестирование.

- С этого года меняется подход к профессиональному самоопределению школьников и студентов как в рамках выставки «Образование и карьера», так и на площадках других мероприятий: будущий выпускник должен понимать, чем он хочет заниматься во взрослой жизни, изначально определиться в какой отрасли, а еще лучше – на каком предприятии хочет трудиться. Исходя из этого мы сможем выстроить дальнейшую траекторию профессионального развития, - рассказали в министерстве образования и науки Пермского края. – Расскажем, куда пойти учиться. А совместно с потенциальным работодателем покажем возможные перспективы трудоустройства на пермские предприятия, как пройти практику и получить стипендии от работодателей. Все это позволит адресно решать кадровые вопросы предприятия с учетом интереса самих ребят.

На офлайн-площадке школьники и студенты смогут лично пообщаться с представителями учебных заведений и предприятий края: в мероприятии примет участие более 100 организаций.

- Мы хотим заинтересовать выпускников школ продолжать обучение в пермских вузах, а строить карьеру – на предприятиях и в организациях Пермского края, - неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Махонин. – Средний балл по ЕГЭ у наших ребят выше среднероссийского, они могут поступать в любой вуз страны. И важно, чтобы они выбирали именно пермские учебные заведения, чтобы оставались здесь.

На выставке школьникам и их родителям предоставят полную информацию о поступлении в учебные заведения региона: сколько баллов по ЕГЭ нужно набрать, где получить дополнительные, что такое «целевой набор», какие вакансии сегодня востребованы на рынке труда.

Также здесь можно будет пройти профориентационное тестирование, краш-тесты профессий, различные мастер-классы, бизнес-игры, интерактивные брифинги и лекции на стендах участников.

Традиционно на площадке мероприятия пройдет краевое родительское собрание с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной, на котором обсудят сдачу госэкзаменов и перспективы трудоустройства. Оно состоится 29 октября в 13 часов. Также для родителей проведут тематические семинары и лекции.

Отдельный блок выставки посвящен педагогам - тематические дискуссии, лекции, мастер-классы направлены на развитие научно-технического направления в Пермском крае, вовлечение детей в творческий процесс, совершенствование подходов к профориентации, разработку эффективных стратегий при построении карьеры.

Актуальные вакансии, профконсультации, условия прохождения практики и стажировки представят ведущие региональные компании: «ОДК-Авиадвигатель», «Лукойл-Пермь», «Искра»; «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Стар» и другие. А ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ, ПГГПУ, ПГАТУ, ЗУИЭиП, ВГУВТ и другие учебные заведения проведут для будущих абитуриентов экскурсии (по предварительной записи).