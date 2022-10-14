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Общество14 октября 2022 12:07

Из учебного центра в Елани, где есть пермяки, домой вернули 700 мобилизованных

Часть из них забрали неправомерно
Источник:kp.ru

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

За две недели из учебного центра «Елань», расположенного в Свердловской области, вернули 700 мобилизованных. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Из-за состояния здоровья домой отправили 400 человек. Еще 300 оказались неправомерно мобилизованными. «Военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно. То есть, выполняют работу военкомов», — заявил Максим Иванов. Он отметил, что с этой проблемой будут разбираться.

Депутат также пояснил, что в военкоматах должна быть вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого — нет: «Более того, в Пермском крае в военкомате уточняют, есть ли жалобы на здоровье. Если есть — дают сутки, чтобы принести справки».

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