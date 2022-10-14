Пермяк 13 раз ударил жену ножом, а потом лег спать

Фото: архив "КП"

Жуткое убийство произошло на днях в Дзержинском районе Перми. 54-летний пермяк был дома со своей гражданской женой – оба в состоянии алкогольного опьянения.

Началась ссора, а за ней - драка. Дебошир наносил сожительнице удары руками и ногами по телу и голове. Потом взял нож и бил, куда придется. Беззащитная женщина получила удары ножом даже в голову.

Позднее судебный медик насчитал на теле 47-летней женщины 13 колото-резаных ран.

После убийства преступник ушел в соседний дом по улице Транспортной к своему другу и лег спать.

Разбудили и «приняли» убийцу оперативники. Полицейским он сказал: сожалеет, но многого не помнит, был пьян.

- Уголовное дело возбуждено по статье «убийство», - сообщил «КП» руководитель СО по Дзержинскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Сергей Резвухин. - Мужчина, 1968 г.р., в преступлении сознался. Оформлена явка с повинной. Он арестован. Ранее был судим за уклонение от уплаты алиментов.

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