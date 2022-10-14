Первая фура с гуманитарной помощью уехала к мобилизованным пермякам в Елань и Тюмень

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Об отправке первой фуры с гуманитарной помощью для призванных в ходе частичной мобилизации пермяков сообщил сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в телеграм-канале. В Елань и Тюмень увезли 3 000 аптечек, 2 000 комплектов термобелья и 1500 пар берцев, а также тушенку и сладкое. Плюс – спецнаборы на наших добровольцев-медиков.

- Все это в дополнение к тому снаряжению, которое предоставляет Минобороны, - отметил Дмитрий Николаевич. - Это первая, но не последняя поставка.

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Гуманитарную помощь мобилизованным пермякам продолжают ежедневно собирать по всему Пермскому краю. В следующую отправку планируется снабдить бойцов комплектами зимней одежды.

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Также губернатор отметил, что необходимой для выполнения задач экипировкой наших бойцов в полном объеме обеспечит Министерство обороны. Это произойдет после завершения обучения - перед отправкой в места непосредственной дислокации.

В завершении поста Дмитрий Махонин написал о планах на выходные: губернатор поедет в военные части к землякам.

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