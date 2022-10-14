Военкоматы Пермского края продолжат вручать повестки жителям региона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военный комиссар Пермского края во время прямого эфира сообщил о продолжении частичной мобилизации в регионе. В ближайшее время военкомат вновь будет вручать повестки тем, кто подходит под критерии мобилизации.

Отправка новых резервистов из Прикамья зависит от наполняемости учебных центров, где проходит подготовка. Набор людей продолжится после того, как пройдет слаживание уже призванных.

Военных комиссар заявил, что неправильно делить мобилизацию на волны или этапы. Всего по стране намерены набрать 300 тысяч человек, и превышать этот уровень не планируется.

Также отмечается, что отсутствие боевого опыта не является основанием для отсрочки, хоть и предпочтительнее брать тех, кто его имеет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми прошла «Прямая линия» по вопросам частичной мобилизации с военным комиссаром Пермского края Александром Коковиным.

Отвечаем на основные вопросы мобилизованных пермяков и их родственников (Подробнее...)