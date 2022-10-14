Правительство Пермского края выделило более 40 млн рублей на премии чиновникам

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Региональное правительство выделило 40,7 млн рублей на выплаты чиновникам. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации постановления властей.

Деньги будут направлены на поощрение управленческих команд и глав территорий. Самые большие поощрения получат чиновники Соликамского, Чусовского и Добрянского округов (по 200 тысяч рублей главам и по 1,8 млн — их командам). Далее идут Нытвенский, Кунгурский и Верещагинский округа (по 180 тысяч рублей главам и по 1,65 млн — командам).

Самые маленькие вознаграждения получат главы Уинского, Косинского и Большесосновских округов (по 90 тысяч рублей) и их команды (по 399 тысяч рублей). Вовсе не получит премии глава Горнозаводского округа, а его команде достанется 650 тысяч рублей.

Глава Перми Алексей Демкин получит 170 тысяч рублей, а его команда — 1,5 млн.