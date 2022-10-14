На фоне мобилизации в пермских детсадах откроются круглосуточные группы

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В муниципальных детских садах Перми откроются круглосуточные группы. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Алексей Демкин.

Круглосуточные группы откроются для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Такое поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Открываться такая группа в детском саду, который посещает ребенок, будет по мере запроса от родителей», — уточняется в посте.

Также ведется подготовка к работе групп для детей сотрудников оборонных предприятий, чьи родители имеют посменный или ненормированный график работы. Их будут открывать в субботу и воскресенье с 07:00 до 19:00. Адреса корпусов дошкольных учреждений, где появятся такие группы, определены в каждом районе города.