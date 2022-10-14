Фото: МАУ «ПермьКонцерт».

Академический ансамбль песни и танца «Донбасс» из Донецка считается визитной карточной Донецкой Народной республики. В 2022 году он отметит свой 85-летний юбилей.

В рамках юбилейного гастрольного тура ансамбль «Донбасс» даст несколько концертов в городах России. Артисты из Донецка 26 и 27 октября выступят в Перми и Добрянке.

Организатором выступлений стало МАУ «ПермьКонцерт» при поддержке городского департамента культуры и молодежной политики.

В пермском ДК им. Кирова 26 октября творческий коллектив из Донбасса вместе с муниципальным ансамблем народной музыки и танца «Ярмарка» из Перми представят большую концертную программу «Мы вместе» (0+), посвященную вхождению ДНР в состав Российской Федерации. В нее войдут хореографические и вокальные номера ансамблей. Это будут задушевные песни, зажигательные мелодии, искромётные танцы с головокружительными трюками удивят и восхитят каждого присутствующего в зале.

«Богатство костюмов станет отличным дополнением к профессиональному мастерству артистов, а знаменитый «донбасский характер» артистов ансамбля из Донецка надолго зарядит публику энергией и позитивом», - рассказывают организаторы концерта.

Гостей ждут на яркое музыкальное шоу в 19:00.

Вечером следующего дня, 27 октября, в ансамбль «Донбасс» представит свой сольный концерт (0+) на сцене ДК им. Ладугина в Добрянке. Зрителей ждут самые яркие номера «золотого фонда» ансамбля из Донецка: любимые всеми песни и народные мелодии, зажигательные танцы с трюками – все то, что является визитной карточкой ансамбля и принесло ему всемирную известность. Вместе с «Донбассом» в этот вечер выступит местный муниципальный ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье». Начало концерта в 19:00.

Между своими выступлениями в Перми творческий коллектив ансамбля «Донбасс» даст большой мастер-класс для студентов профильных специальностей: 27 октября артисты встретятся со студентами Пермского краевого колледжа искусства и культуры, а также представителями молодежного творческого сообщества Перми. Мастер-класс будет посвящен народной хореографии и хоровому пению. Встреча состоится в Пермском краевом колледже искусства и культуры. (0+)

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