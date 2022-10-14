В выходные в Пермском крае ожидается мокрый снег

В Пермский край идет похолодание.

Небесная канцелярия не перестает удивлять. Особенно противоречивым был сентябрь: то жара за 20 градусов, то снега. Вот и в грядущие выходные нас ждет очередной сюрприз – похолодание с дождями и мокрым снегом. По сообщениям интернет-проекта «Метеоролог и я», в субботу, 15 октября, на территории края будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов со знаком плюс. Днем будет чуть теплее - +5…+10. Ветер западного и северо-западного направления 3-8 метров в секунду.

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, а ночью в северных и восточных районах возможен мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -1, но днем потеплеет - +4…+9 градусов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru