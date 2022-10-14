В Перми окончены поиски пропавших подростков

Поиски пропавших детей окончены. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми найдены, подростки, пропавшие накануне днем после школы. Волонтеры сообщают, что дети живы. Напомним, школьники мальчик и девочка вышли из учебного учреждения в Мотовилихинском районе и не пришли домой. Родители обратились с заявлением в полицию. На помощь им пришли волонтеры. Писки шли даже ночью.

13 октября дети были найдены.

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