Сбер: кредитный портфель малого бизнеса в Приволжье превысил 100 млрд рублей

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Кредитный портфель клиентов – субъектов малого и микро бизнеса Волго-Вятского банка Сбербанка* – превысил 100 млрд рублей. С начала 2022 года он вырос более чем на 20%.

За 9 месяцев 2022 года на территориях обслуживания ВВБ в сегменте малого и микро бизнеса заключено более 30 тыс. договоров на общую сумму около 75 млрд рублей. Больше всего средств на развитие бизнеса взяли в займ предприниматели Пермского края, перешагнув отметку в 20 млрд. рублей, а в количественном выражении – более 6,5 тыс. заключенных кредитных договоров. Вторую строчку делят Республика Татарстан и Нижегородская область – с объемами кредитования малого бизнеса порядка 13,7 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Республика Удмуртия: здесь субъекты малого бизнеса оформили кредитов на сумму более 8,1 млрд рублей. При этом средний срок кредитования предпринимателей составляет от 24 до 36 месяцев, а скорость выдачи кредитных средств – от 10 минут.

За 9 месяцев 2022 года открыто более 48 тыс. малых и микробизнесов. Среди территорий обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка по количеству новых клиентов лидирует Республика Татарстан – здесь этот показатель составляет почти 13 тыс., Нижегородская область – почти 9,5 тыс. и Пермский край – более 8,5 тыс. Напомним, что при регистрации бизнеса до 30 ноября 2022 года можно получить 3000 рублей на счет.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«У представителей малого бизнеса – есть ряд неоспоримых преимуществ, их отличают гибкость, скорость принятия решений, креативность в подходах и смелость. Количество активных клиентов малого и микробизнеса в девяти регионах нашего присутствия превышает 350 тыс. субъектов. Сбер в регионах Волго-Вятского банка Сбербанка является драйвером развития регионального бизнеса, партнером и экспертом для делового сообщества. Нашей важной миссией мы видим помощь нашим клиентам. При этом мы готовы не только подставить кредитное плечо, но и предложить десятки нефинансовых сервисов».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.