В Перми прошел городской общественный форум

Фото: Пермская городская дума

Сотрудничество с общественностью, вовлечение жителей в решение актуальных вопросов городской жизни и поддержка некоммерческих организаций стали главными темами форума «Пермь – город один на миллион». В нем участвовали представители органов власти, активные общественники и эксперты из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Тюмени.

- Некоммерческие организации, которые традиционно считаются важными партнерами власти, сегодня влияют на развитие всех сфер жизни Перми, - отметил глава города Алексей Дёмкин.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин заметил, что взаимодействие с некоммерческим сектором является одним из приоритетных вопросов для депутатов.

- Мы стремимся развивать это направление, общаться с жителями и слышать их инициативы, поддерживать общественников и помогать им, в том числе, создавая условия для их комфортной работы в общественных центрах, оказывая финансовую поддержку через конкурсы социальных инициатив, – подчеркнул Дмитрий Малютин.

Председатель Ижевской городской Думы Фарит Губаев подчеркнул, что опыт Перми по работе с территориальными общественными самоуправлениями уникален.

- Ижевску очень повезло в том, что у нас есть такой замечательный «сосед», как Пермь. Ваш город всегда очень инициативен, поэтому мы приехали изучать опыт организации работы ТОС. Ту практику, которая наработана пермскими властями, мы планируем использовать в Ижевске. Именно территориальные общественные самоуправления в первую очередь помогают инициативам граждан быть услышанными и реализованными, – сказал Фарит Губаев.

О мерах поддержки НКО в Перми рассказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации Перми Александр Молоковских. Поделились опытом взаимодействия с общественными организациями и реализации совместных проектов представители крупных пермских предприятий.