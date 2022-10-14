С 14 октября стоимость платной парковки в центре Перми подорожает на 10 рублей

Платные парковки на территории города Перми начали свою работу с 15 августа 2016 года. Фото: Павел Шатров

В центре Перми планируется выделить новую тарифную зону платной парковки. Причиной тому стали итоги сентябрьского мониторинга, во время которого на платных парковках зафиксировали участки с занятостью выше 90%. В соответствии с действующей Методикой расчета размера платы за пользование платными парковками тариф за оставленную здесь на час машину вырастет до 30 рублей.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, с 14 ноября планируется ввести новую тарифную зону №102 внутри действующей тарифной зоны платных парковок №101. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте мэрии. В данный момент он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Повышение тарифа специалисты ведомства объяснили тем, что парковка должна быть экономически доступной. То есть при загруженности выше 90% у пермских автомобилистов меньше шансов найти на ней свободное местечко, а при 80-90% - больше: машины паркуют на меньшее количество времени.

Уточним, зона «повышенного тарифа» (№102) ограничена следующими улицами: Попова - от Монастырской до площади ЦКР; Пушкина - от Попова до Краснова; Краснова - от Пушкина до Сибирской; Сибирская - от Краснова до Революции; Революции - от Сибирской до Максима Горького; Максима Горького - от Революции до Монастырской; Монастырская - от Максима Горького до Попова.

Напомним, платные парковки функционируют в городе с 2016 года. Благодаря им увеличилась пропускная способность городских улиц, сократилось время стоянок автотранспорта. Стали доступными парковочные места вблизи больниц, образовательных учреждений и других объектов социальной сферы.

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