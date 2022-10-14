Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, за истекшие сутки, 13 октября 2022 года, на территории региона произошло 6 пожаров: по 2 пожара - в Перми и Краснокамском округе; по 1 пожару - в Березниковском и Добрянском округах.

«На пожарах за минувшие сутки погибших нет, один человек получил травму. Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - сообщили в краевом МЧС.

Очагами загораний 13 октября стали: многоквартирный жилой дом и мусор - в Краснокамском округе; неэксплуатируемые строения - в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми; жилой дом - в Березниковском округе; баня - в Добрянском округе.

За прошедшие сутки 13 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировано.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 13 октября 2022 года на территории региона 154 профилактической группой в составе 329 человек осуществлено 1519 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 2411 человек, распространено 1743 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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