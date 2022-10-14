В столице Прикамья прошел форум «Пермь – город один на миллион»

Сегодня НКО – важная составляющая жизни Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Прикамья прошел городской форум общественности «Пермь – город один на миллион». Главный вопрос, который обсуждали представители органов власти, экспертного и научного сообществ, а также приглашенные гости из Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска и Самары, - поддержка городских некоммерческих организаций.

Открывая форум, глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что НКО сегодня имеют влияние во всех сферах жизни в городе.

– Пермь готовится к 300-летнему юбилею на протяжении нескольких лет. Пермяки и гости столицы видят, как город преображается, обновляясь. Свой вклад в его развитие вносят и некоммерческие организации, которые традиционно считаются важными партнерами власти. Уверен, что многие из предложенных сегодня практик можно будет реализовать, – подчеркнул глава города.

В пленарной сессии «Пермь – город возможностей», что прошла на Заводе Шпагина, принял участие приглашенный гость - представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

– Каждый раз, когда посещаю Пермь, я заражаюсь позитивными эмоциями, потому что вижу, как город развивается. В Перми действительно есть, что показать, – подчеркнул Александр Харлов. - Безусловно, такую работу невозможно проводить без активного населения. В Перми особенно развиты взаимоотношения с НКО, поэтому форум сегодня так важен.

И.о. заместителя главы городской администрации Александр Молоковских отметил, что НКО – важная составляющая жизни Перми. В городе зарегистрировано более 2000 некоммерческих организаций. Благодаря их активности удается оперативно решать многие вопросы и улучшать качество жизни пермяков.

Опытом взаимодействия с общественными организациями поделились крупные пермские предприятия. А представители соседних регионов отметили, что рады взять его себе на вооружение.

– Пермь всегда очень инициативна, поэтому мы приехали изучать опыт организации работы ТОСов. Наработанную пермскими властями практику планируем использовать в Ижевске, – отметил председатель Ижевской городской Думы Фарит Губаев.

На форуме для посетителей работали площадки, касающиеся отдельных аспектов деятельности НКО («Горизонты ТОС: развитие и перспективы», «Внешние связи городского сообщества», «Экология города. Добровольчество на природных территориях»), и коворкинги («Лаборатория городских инициатив», «Ресурс деятельности в условиях неопределенности» и «Открытое пространство «Я. Пермь. Будущее»).

Планируется, что форум «Пермь – город один на миллион» станет ежегодной площадкой для общения представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества.