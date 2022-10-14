Военком Пермского края рассказал, сколько будут получать мобилизованные

Фото: скриншот с прямого эфира в паблике «Пермский край».

13 октября во время прямого эфира в паблике «Пермский край» (ВКонтакте) военком Пермского края Александр Коковин в том числе рассказал, из чего складывается размер денежного довольствия призванных в ходе частичной мобилизации граждан.

- Выплаты военнослужащим воинских частей, сформированных из числа граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, производятся с 10 по 20 число. Начисляются они за предыдущий месяц. То есть, если резервиста направили в воинскую часть с 26 по 30 сентября, то с 10 по 20 октября ему уже выплатят довольствие. Если он прибыл 1 октября, то деньги получит в ноябре, - пояснил Александр Валентинович. – Размер денежного довольствия зависит от занимаемой резервистом должности, тарифного разряда (его можно уточнить у командира части) и процентных надбавок.

Если быть более точными, то «зарплата» резервиста будет складываться из следующих составляющих: оклад по воинской должности + оклад по воинскому званию + процентные надбавки за выслугу лет + 60-процентные надбавки за сложность (напряженность) и спецрежим службы + 2 оклада за участие в СВО. Также за выполнение боевых задач, со слов военкома Пермского края, предусмотрен ряд дополнительных выплат.

- Итого мобилизованный, находящийся в составе воинских частей, принимающих участие в СВО, будет получать довольствие в размере от 190 тысяч и выше, - подытожил Александр Коковин.

Также был задан вопрос, как мобилизованным оформить нотариальную доверенность для решения проблемных вопрос на «гражданке», в том числе получить кредитные каникулы.

- В военных частях есть помощники по правовой работе. Кроме того, с некоторых пор там работают и нотариусы. Также доверенность родственникам мобилизованных может выписать командир воинской части: она является нормативно-правовым документом, приравненного к нотариальной доверенности, которую можно использовать для решения вопросов.

С банками, в частности к нам обращались представители Сбербанка, вопрос у нас тоже решен. Мы выработали определенные направления работы. Для предоставления кредитных каникул мобилизованным, которые уже находятся в воинских частях, родственникам достаточно принести в банк справку из военкомата.

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